Exhibieron un arma, huyeron en la ruta y abandonaron el vehículo en zona rural

El Centro de Monitoreo Municipal de Villarino detectó en la madrugada del jueves un vehículo circulando a alta velocidad por la ruta 3, a la altura de Hilario Ascasubi, por lo que dio aviso a la Policía Comunal para intentar identificarlo.

No obstante, durante el intento de identificación, uno de los ocupantes habría exhibido un arma de fuego para luego emprender una fuga en dirección al sur, según consigna el portal Noticiasnet.com.ar.

Los efectivos iniciaron una persecución que culminó con el hallazgo del vehículo, un Jeep Compass negro, abandonado en una zona rural del partido de Patagones, aunque sin ocupantes.

El vehículo fue secuestrado y la investigación se encuentra a cargo de la Ayudantía Fiscal de Villarino.

"Este procedimiento resalta la efectividad del sistema de monitoreo y cámaras instalado en el distrito, el cual permite detectar y alertar rápidamente sobre situaciones sospechosas", indicaron autoridades en un comunicado.

Además, se anunció que en los próximos días se sumará un puesto de control con escáner de rayos X para vehículos y equipajes, a cargo de Gendarmería Nacional, sobre la Ruta Nº 3.