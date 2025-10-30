Video: secuestran una moto que realizaba maniobras temerarias en Coronel Suárez

Las cámaras del Centro de Monitoreo de Coronel Suárez permitieron identificar al joven motociclista de 18 años que fue captado el pasado domingo mientras realizaba maniobras temerarias, por las cuales se le inició una causa por "picadas ilegales", informaron fuentes policiales de la localidad.

De acuerdo con el reporte, se iniciaron actuaciones de oficio a partir de las imágenes, en las que se observa una Honda XL 190 color rojo y negro realizando un "wheelie" en zona de "importante flujo de vehículos y peatones, generando riesgo propio y de terceros".

A raíz de tareas investigativas realizadas por el personal de la Comisaría Primera de Suárez, se realizó un allanamiento por orden del Juzgado de Garantías Nº 2 del DJBB en una vivienda de la calle Sargento Cabral al 1800, en donde se secuestró la motocicleta.

Interviene en la causa la UFIJ Nº9 de Bahía Blanca.