El pronóstico: así estará el tiempo este viernes en la ciudad

El servicio de Satelmet anticipa para este viernes 31 de octubre una jornada con una temperatura mínima de 14 grados y una máxima de 27 en Bahía Blanca.

Por la mañana el tiempo pasará de fresco a templado y ventoso, con ráfagas fuertes del sector noroeste y buena visibilidad.

Durante la tarde el tiempo se presentará cálido e inestable con probables precipitaciones y viento moderado del sector noroeste. El índice de radiación UV se prevé normal y la visibilidad seguirá buena.

La noche, a su vez, será nubosa con inestabilidad remanente y se estima para las 00 del sábado una temperatura de 14 grados.