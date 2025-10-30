El pronóstico: así estará el tiempo este viernes en la ciudad
Las previsiones de Satelmet para este 31 de octubre en Bahía Blanca.
El servicio de Satelmet anticipa para este viernes 31 de octubre una jornada con una temperatura mínima de 14 grados y una máxima de 27 en Bahía Blanca.
Por la mañana el tiempo pasará de fresco a templado y ventoso, con ráfagas fuertes del sector noroeste y buena visibilidad.
Durante la tarde el tiempo se presentará cálido e inestable con probables precipitaciones y viento moderado del sector noroeste. El índice de radiación UV se prevé normal y la visibilidad seguirá buena.
La noche, a su vez, será nubosa con inestabilidad remanente y se estima para las 00 del sábado una temperatura de 14 grados.