Luego de un allanamiento, detuvieron a una mujer por robo

Peronal policial de la comisaría Sexta detuvo a una mujer luego de que el Juzgado de Garantías número 1 otorgara la orden de allanamiento por un robo ocurrido en Leloir al 1100.

En consecuencia, se capturó a Celeste José Cárdenas, de 33 años, quién está acusada de haber robado un teléfono celular utilizando un cuchillo con mango de color rosa.

Durante el procedimiento, además, se logró incautar un cuchillo, un plantin de marihuana, recortes de nylon, una balanza de precisión, una cuchara y 7 gramos de cocaína.

En diligencia también colaboró personal de la Policía Motorizada dando intervención ahora a la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio número 11.