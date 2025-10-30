Álvarez en Bahía: "Me preparé toda la vida para ser 'Persona no grata' para la ultra izquierda universitaria"

Uno de los principales polemistas del gobierno de Javier Milei, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, participará hoy a las 18 horas de un conversatorio abierto en el complejo de la Universidad Nacional del Sur en Altos de Palihue y su visita ya genera controversias.

Álvarez, defensor de la suspensión de la ley de financimiento universitario por la cual la UNS, entre otras, presentó un recurso en la Justicia, hablará sobre "El rol de la universidad pública" junto al diputado nacional electo de La Libertad Avanza, Joaquín Ojeda.

En la previa a su llegada, el gremio ADUNS --uno de los más duros frente al gobierno de Milei-- lo definió como "persona no grata", manifestación que tuvo respuesta este mediodía por parte del propio Álvarez.

"Me preparé toda la vida para ser 'persona no grata' para la ultra izquierda universitaria!", posteó el funcionario en la red social X, donde se produjeron variados intercambios entre militantes libertarios y referentes de agrupaciones de izquierda.

En diferentes espacios de la universidad con sede en nuestra ciudad agrupaciones de izquierda colocaron carteles en contra del subsecretario y también colgaron banderas palestinas, en el marco de la fuerte defensa del gobierno nacional al Estado de Israel.

El concejal electo de LLA, Felipe Ferrández, se metió en la discusión. "Este sindicato no tiene autoridad moral para declarar 'persona no grata' a NADIE", afirmó.

Desde las filas libertarias también remarcaron que, en las elecciones del pasado domingo, el sello violeta obtuvo en Bahía Blanca el 54 % de los votos contra 26 % del peronismo y el 5 % del Frente de Izquierda.