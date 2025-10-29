Mantuvo silencio el exconcejal de Saldungaray detenido por abusos

Matías "Cayu" Rojas, el exconcejal de Saldungaray detenido ayer por múltiples abusos sexuales, se negó a declarar hoy ante el fiscal Marcelo Romero Jardín.

La diligencia procesal se dio a partir de una audiencia virtual, en la cual el acusado fue asesorado por el abogado particular Sebastián Cuevas. De todas maneras, se especula que en los próximos días podría llegar a declarar, en el marco del artículo 317 del Código Procesal Penal.

A partir de ahora el fiscal tendrá un plazo de 15 días, prorrogable por otros 15, para el pedido de la prisión preventiva al juez de Garantías Nº 3, Alberto Manzi.

En ese acto tendrán que estar presentes, además del fiscal y el juez, la defensa y el abogado Valentín Fernández, representante de cinco madres de un total de seis potenciales víctimas.

Rojas fue detenido ayer a la tarde por personal policial de la DDI.

Le imputan 5 casos (4 abusos sexuales simples y un abuso sexual gravemente ultrajante) a distintas víctimas que eran niñas al momento de los hechos.

La pena en expectativa, por el concurso de delitos, oscila entre los 4 y 26 años de prisión.