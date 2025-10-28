Saldungaray: detuvieron al exconcejal acusado de abuso sexual

La Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) concretó esta tarde la detención del exconcejal de Saldungaray, Matías Rojas, sobre quien pesaban múltiples acusaciones por abuso sexual.

La aprehensión se realizó por orden judicial emitida por el juez de Garantías N° 3, Alberto Manzi, en el marco de cinco hechos.

Según la información proporcionada, al exfuncionario se le imputan formalmente cuatro hechos de abuso sexual simple y uno de abuso sexual gravemente ultrajante.

La pena en expectativa para los delitos que se le imputan, según las fuentes, oscila entre los 4 y 26 años de prisión.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La investigación avanza para determinar la situación procesal del exconcejal, en un caso que generó conmoción en la vecina localidad.

Rojas será indagado mañana por el fiscal Marcelo Romero Jardín.

En la causa también figura, como abogado representante de las madres de las víctimas, el abogado Valentín Fernández.