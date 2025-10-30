Pringles: allanamientos y detenciones por venta de marihuana

Dos personas detenidas fue el resultado de sendos allanamientos antidrogas en Coronel Pringles, por orden del Juzgado de Garantías Nº 4 y a pedido del fiscal Mauricio Del Cero.

Se trata de Ariel Maximiliano Escobedo y Santiago Gelinger, quienes fueron capturados durante los procedimientos en Newton al 1.500 e Italia al 1.400 de esa ciudad.

La causa inició el 25 de marzo del presente año, cuando el juez de paz Eric Otto Nauman dispuso allanar la casa de Escobedo, ubicada en Bolívar al 800, donde también se encontraba Gelinger, y personal de la Estación Comunal pringlense halló marihuana en un frasco, procediendo al secuestro de los celulares de ambos.

Al analizar los teléfonos, personal de Drogas Ilícitas pudo observar la existencia de comunicaciones de ambas personas vinculadas a la venta de estupefacientes; por ejemplo: “10 el g” o “esta la onda dos g por q5, 15”.

Incluso, Escobero y Gelinger tienen comunicaciones previas al allanamiento, vinculadas a la venta de marihuana, particularmente Gelinger tiene una conversación 9 minutos antes de que se realizara el procedimiento, en donde cita a su interlocutor en inmediaciones de la vivienda de Escobedo.

Los detenidos serán indagados en las próximas horas por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en calidad de coautores.