Patagones: se licitó la terminación del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N°25

Con un presupuesto oficial de 798.052.919,06 pesos, tres empresas se presentaron al acto de apertura de sobres correspondiente a la Licitación Pública N°12/2025, destinada a la terminación del edificio del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N°25.

En este sentido, Bloque Ingeniería SRL, ofertó 1.052.998.489, 44; en tanto Cementos del Valle SRL, hizo lo propio con 949.381.829, 69 y Suterra, 1.027.891.616, 98. Las propuestas serán evaluadas por la comisión técnica correspondiente antes de la adjudicación definitiva.

El acto, celebrado en el recinto del Concejo Deliberante, fue encabezado por el intendente Ricardo Marino y contó con la concurrencia de la comunidad educativa del Instituto, junto a funcionarios municipales, docentes, estudiantes y representantes de las empresas oferentes.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El titular del Ejecutivo maragato aseguró que los recursos para ejecutar la obra están garantizados y destacó la importancia del proyecto. “Tengan la tranquilidad de que el dinero está disponible. Los fondos están asegurados para finalizar esta obra”, aclaró.

También anunció nuevas iniciativas en torno a infraestructura educativa.“Estamos trabajando en la licitación para la construcción de cuatro aulas y pintar la Escuela Secundaria N°8 de Carmen de Patagones. También estamos trabajando para la construcción de la Escuela Secundaria Técnica", aseveró Marino.

Estuvieron presentes también Andrés Amoroso, el director del ISFDyT N° 25; Nazarena Méndez, docente del Instituto; y diversos funcionarios del gabinete municipal. (agencia Patagones)