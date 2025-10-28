El dólar sube y supera nuevamente los $1.500 para la venta

El dólar oficial sube $45 este martes y cotiza a $1.445 para la compra y a $1.505 para la venta, según las pizarras del Banco Nación (BNA).

En paralelo, el dólar blue se mantiene en el mercado informal a $1.490 en la City porteña, mientras que en Bahía Blanca alcanza los $1.505 por unidad.

Por su parte, el dólar tarjeta se ubica en $1.956,50, en tanto que las cotizaciones financieras también registran incrementos: el MEP se negocia a $1.440 y el contado con liquidación (CCL), a $1.454.

En el plano externo, el Riesgo País, medido por JP Morgan, se posiciona en 708 puntos básicos, lo que representa un fuerte descenso respecto del cierre del lunes.