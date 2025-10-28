Fuerte baja del riesgo país: cayó casi 400 puntos básicos

La euforia en los mercados después del triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas del pasado domingo se reflejó también en una baja del riesgo país, que pasó de los 1.084 puntos básicos el viernes a 708 este martes.

El riesgo país determina cuánto paga un país de tasa de interés en los mercados de crédito por encima de los Estados Unidos, considerada la economía más sólida del mundo.

El lunes a la tarde el indicador de la banca JP Morgan había tocado los 652 puntos, pero luego tuvo un pequeño repunte. El mínimo del año ocurrió en enero, con 560 puntos.

Tras la derrota del gobierno de Javier Milei en las legislativas bonaerenses de septiembre comenzó una crisis política y económica que introdujo una fuerte cuota de incertidumbre sobre el programa de estabilización.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Incluso cuando comenzó a concretarse la asistencia financiera desde el gobierno de los Estados Unidos, el mercado intercaló breves períodos de euforia (los primeros posteos en X de Scott Bessent o la visita del equipo económico a Washington) con otros de decepción. El más recordado fue el episodio post reunión de Milei con Donald Trump en la Casa Blanca, donde envió un confuso mensaje condicionando la ayuda al triunfo de LLA.

Según analistas, la situación no se encuentra totalmente controlada por el gobierno pero la nueva conformación del Congreso a partir de diciembre le abre una buena oportunidad para avanzar con reformas (laboral e impositiva, principalmente) también muy demandadas por el mercado.

Asimismo, la menor presión sobre el dólar que se espera por estos días podría contribuir a que no se altere el plan antiinflacionario.