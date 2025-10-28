Bahía Blanca será parte de la semana de la cocina italiana en el mundo

El intendente Federico Susbielles encabezó esta mañana el acto de presentación de las actividades que se desarrollarán en Bahía Blanca con motivo de la visita de la “Misión Tipicitá en Argentina 2025”, que se dará en el marco de la celebración de la semana de la cocina italiana en el mundo.

Además, en la ocasión, recibieron un reconocimiento emprendedores bahienses que representaron a la ciudad con sus productos en el festival que tuvo lugar en marzo de este año en Fermo, Italia.

En referencia a este encuentro que pretende impulsar las tradiciones italianas de Bahía Blanca, así como fortalecer el sector gastronómico local, el jefe comunal agradeció al Consulado General de Italia “por esta iniciativa que realmente es muy interesante, por elegir a como el lugar para poder recibir a esta delegación comercial tan importante que viene estrechando el vínculo a través del Festival de la Tipicitá”.

“Nosotros esperamos que se logre vincular con mayor envergadura todo lo referido con las relaciones comerciales, las relaciones empresariales, con todo el sector de emprendedurismo industrial y de comercio de la ciudad”, agregó.

Susbielles mencionó que esta “amplia gama de actividades que tienen que ver con la cocina, con la cultura, que como Municipio acompañamos y que sin lugar a dudas, va a generar la participación de muchísimos bahienses”.

En tanto el Cónsul General de Italia, Nicola Bazzani, aseveró que este evento se inicia en nuestra ciudad “por su rol importante en toda la provincia de Buenos Aires, en el país. Esto es algo para generar vías de amistad, vías comerciales, vías de intercambio cultural y turismo entre Argentina e Italia” y resaltó “la presencia importante en Bahía Blanca de la colectividad italiana en su tejido económico, cultural y social”.

Participaron de la actividad: Natalia Martirena, directora del Instituto Cultural; Karina Sánchez, titular del área comunal de Turismo; Fabián Gurrado, secretario de la Unión Industrial de Bahía Blanca y Mario Brandizzi, director de la Corporación de Comercio, Industria y Servicios de la ciudad.

Cronograma en Bahía Blanca– Tour Tipicitá

-Jueves 20

20:00 Espectáculo cultural organizado por el Municipio (Auditorio Caronti, Av. Colon 31).

-Sábado 22

18:30-23:00 Sapori d’Italia en el Dow Center:

- Exposición del Vespa Club Bahía Blanca

- Masterclass a cargo de Tipicitá Festival con pantalla gigante. Presentación de números artísticos de Aldana D'Onofrio y Ópera Libre.

- Stands de las asociaciones italianas + Stand Marche Experience “Food Fashion Forms”. Exposición del Made in Italy, venta y degustación de platos típicos.