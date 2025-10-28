El pronóstico: así estará el tiempo este miércoles en la ciudad

El servicio de Satelmet anticipa para este miércoles 29 de octubre una jornada con una temperatura mínima de 4 grados y una máxima de 21 en Bahía Blanca.

Por la mañana el tiempo será frío con cielo poco nuboso, viento leve del sector norte y buena visibilidad.

Hacia la tarde el tiempo se presentará templado con soleados y viento leve del sector norte. El índice de radiación UV será normal y la visibilidad continuará buena.

La noche, por su parte, será fría con aumento de viento y nubosidad, y se estima para las 00 del jueves una temperatura de 11 grados.