Bahía Blanca | Martes, 28 de octubre

16.7°

Bahía Blanca | Martes, 28 de octubre

16.7°

Bahía Blanca | Martes, 28 de octubre

16.7°
La ciudad.

El pronóstico: así estará el tiempo este miércoles en la ciudad

Las previsiones de Satelmet para este 29 de octubre en Bahía Blanca.

Archivo La Nueva.

El servicio de Satelmet anticipa para este miércoles 29 de octubre una jornada con una temperatura mínima de 4 grados y una máxima de 21 en Bahía Blanca.

Por la mañana el tiempo será frío con cielo poco nuboso, viento leve del sector norte y buena visibilidad.

La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región

Hacia la tarde el tiempo se presentará templado con soleados y viento leve del sector norte. El índice de radiación UV será normal y la visibilidad continuará buena.

La noche, por su parte, será fría con aumento de viento y nubosidad, y se estima para las 00 del jueves una temperatura de 11 grados.

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La ciudad.
Economía y finanzas.
Seguridad.
La ciudad.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE