El pronóstico: así estará el tiempo este miércoles en la ciudad
Las previsiones de Satelmet para este 29 de octubre en Bahía Blanca.
El servicio de Satelmet anticipa para este miércoles 29 de octubre una jornada con una temperatura mínima de 4 grados y una máxima de 21 en Bahía Blanca.
Por la mañana el tiempo será frío con cielo poco nuboso, viento leve del sector norte y buena visibilidad.
La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región
Hacia la tarde el tiempo se presentará templado con soleados y viento leve del sector norte. El índice de radiación UV será normal y la visibilidad continuará buena.
La noche, por su parte, será fría con aumento de viento y nubosidad, y se estima para las 00 del jueves una temperatura de 11 grados.