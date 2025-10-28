Reencarpetado asfáltico: este miércoles habrá un corte en una transitada calle de Bahía
La interrupción de toda la calzada, según se anunció desde el municipio, será entre las 7 y las 20.
Como viene sucediendo con varias obras que se están realizando en la ciudad, este miércoles habrá un nuevo corte de calles desde las 7 y hasta las 20.
El sector donde se producirá un retén, para que estén atentos los automovilistas, es el que comprende a la calle Entre Ríos, entre Vieytes y Güemes.
Afectará a toda la calzada y será por la ejecución de una obra de reencarpetado asfáltico.