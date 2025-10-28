Bahía Blanca | Martes, 28 de octubre

16.2°

Bahía Blanca | Martes, 28 de octubre

La ciudad.

Reencarpetado asfáltico: este miércoles habrá un corte en una transitada calle de Bahía

La interrupción de toda la calzada, según se anunció desde el municipio, será entre las 7 y las 20.

Archivo-La Nueva.

Como viene sucediendo con varias obras que se están realizando en la ciudad, este miércoles habrá un nuevo corte de calles desde las 7 y hasta las 20.

El sector donde se producirá un retén, para que estén atentos los automovilistas, es el que comprende a la calle Entre Ríos, entre Vieytes y Güemes.

Afectará a toda la calzada y será por la ejecución de una obra de reencarpetado asfáltico.

