Reencarpetado asfáltico: este miércoles habrá un corte en una transitada calle de Bahía

Como viene sucediendo con varias obras que se están realizando en la ciudad, este miércoles habrá un nuevo corte de calles desde las 7 y hasta las 20.

El sector donde se producirá un retén, para que estén atentos los automovilistas, es el que comprende a la calle Entre Ríos, entre Vieytes y Güemes.

Afectará a toda la calzada y será por la ejecución de una obra de reencarpetado asfáltico.