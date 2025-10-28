Los tres locales se unieron en el festejo, en la continuidad de los cuartos de final de Segunda

Fernando Rodríguez [email protected] Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Con triunfos locales se completaron los tres partidos que restaban disputarse, correspondientes al inicio de las series -al mejor de tres- de los cuartos de final del torneo de Segunda, César "Tito" Loustau.

Barrio Hospital (1º) se impuso a Altense (8º), por 85 a 63; El Nacional (3º) superó a Ateneo (6º), por 71 a 69 mientras que Independiente (4º) se impuso a Sportivo Bahiense (5º), por 88 a 66.

En el partido adelantado, Comercial (7º) había vencido como visitante a Argentino (2º), por 78 a 69.

El viernes se disputarán las revanchas invirtiendo las localías, con Comercial jugando en cancha de Villa Mitre.

Barrio Hospital 85, Altense 63

Barrio Hospital marcó diferencias desde el inicio del partido, venciendo a Altense, por 85 a 63.

Con alta efectividad a distancia, el equipo de Claudio Queti fue abriendo el juego (8-9 en triples para escapar 45 a 23).

Los principales anotadores del local resultaron José Luis Martínez, con 17 unidades (3-4 en triples) y Tomás Bussetti, con 18 (3-5 en t3).

Además, Barrio tomó 49 rebotes (8 de Fortelli, Benedetti y Banegas), contra 33 del verde.

En el equipo puntaltense, Nahuel Zanabria aportó 11 puntos y 8 rebotes, mientras que Juan Manuel Bicondoa cerró con 17 unidades, más 5 rebotes.

La síntesis:

Barrio Hospital (85): L. Fortelli (9), E. Benedetti (16), S. Branciforte, J.L. Martínez (17), H. Banegas (8), fi; M. Fernández, T. Bussetti (18), A. Andreanelli (5), T. Galant (9), L. Maldonado, B. Leonhardt y M. Ascar (3). DT: Claudio Queti.

Altense (63): M. Ortega (4), J.M. Bicondoa (17), B. Baier, B. D'Amico (3), N. Zanabria (11), fi; D. Agalupe (9), L. Jaimes (13), M. Simoncini (2), Nahuel Altamirano (2), A. Lorca (2), F. Giusiano y J. Gómez. DT: Nicolás Altamirano.

Cuartos: Barrio Hospital, 27-15; 53-33 y 75-54.

Árbitros: Emanuel Sánchez, Juan Cruz Schernenco y Leonardo Bressan.⁩

Cancha: La Curtiembre (Barrio Hospital).

Serie: Barrio Hospital, 1-0.

El Nacional 71, Ateneo 69

El Nacional sufrió hasta el final para derrotar a Ateneo, por 71 a 69, y está claro que no la tendrá para nada fácil el próximo viernes si quiere traerse la clasificación desde Punta Alta.

Manuel Echarri sumó 19 puntos (7-8 en dobles) y 8 rebotes; Nahuel Dulsan cerró con 16 unidades, 6 rebotes y 4 asistencias; el experimentado Leonardo La Bella aportó 9 asistencias e igual cantidad de puntos y Lucas Ruiz colaboró con 12 puntos y 5 recobres.

En la visita (que metió 3-19 en triples), Julián Ripoll ratificó lo que había mostrado en fase regular: 29 puntos (1-5 en triples, 11-19 en dobles y 4-6 en libres), más 4 recuperos, 3 rebotes y 3 asistencias.

A la vez, Daniel Ezcurra aportó12 puntos y 7 rebotes, y Nicolás Bejarano hizo 10 puntos, 9 rebotes y 4 asistencias.

El Nacional (71): L. La Bella (9), N. Dulsan (16), F. Dulsan (8), M. Echarri (19), L. Ruiz (12), fi; S. Hamze, J. Margiotta (1), J.C. Dauphin (2), B. Aceituno (2) y A. Arias (2). DT: Ramiro Riviere.

Ateneo (69): M. Leiva (8), J. Ripoll (29), F. Percello (4), N. Bejarano (10), D. Ezcurra (12), fi; M. Casco (4), N. Ilacqua, L. Gómez (2) y E. Arévalo. DT: Alexis Amarfil.

Cuartos: El Nacional, 21-9; 31-25 y 56-48.

Árbitros: Alejandro Vizcaíno, Sebastián⁩ Giannino y⁩ Lucas Andrés.

Cancha: Delfo y Pacífico Ciccioli (El Nacional).

Serie: El Nacional, 1-0.

Independiente 88, Sportivo 66

Independiente pudo ganarle como local a Sportivo Bahiense, por cómodo 88 a 66, sacando la máxima diferencia en los últimos cinco minutos.

En el viola sobresalió Luciano Figueroa, con 24 puntos (4-7 en triples, 4-6 en dobles y 4-7 en libres).

Luciano Figueroa. Foto: archivo-La Nueva.

Se sumó Juan Ignacio De Pástena, aportando 13 unidades, 5 rebotes y 4 asistencias, lo mismo que Ramiro Catalá ingresando desde la banca, con 16 puntos (2-3 en t3, 4-4 en t2 2-3 en t1).

En el tricolor, Federico Escobar terminó con 18 puntos, más 5 rebotes, mientras que Andrés Barbero completó 17 puntos (3-7 en triples) y 4 recobres.

Independiente (88): J.P. Morán (3), M. Zonza (10), J.I. De Pástena (13), A. Astradas (5), A. Ríos (8), fi; M. Schmir, R. Catalá (16), L. Figueroa (24), F. Slonimsqui (9), F. Bonino y B. Aguilar. DT: Javier Musumeci.

Sportivo (66): R. Blanco (9), G. Stach (7), G. Martínez (8), E. Miguel, F. Escobar (18), fi; J. Tuero, M. Ayala (7), A. Barbero (17) y M. Pristupa. DT: Miguel Loffredo.

Cancha: Independiente, 19-19; 43-34 y 59-49.

Árbitros: Alejandro Ramallo, Horacio Sedán⁩ y Marcelo Gordillo⁩.

Cancha: Raúl y Néstor Barral (Independiente).

Serie: Independiente, 1-0.