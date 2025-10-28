Nico Antonelli y el triunfo de Comercial ante Argentino, llevar tatuado a su rival y la anécdota con su hijo Roco

Comercial dio el golpe en el inicio de los cuartos de final de Segunda, venciendo como visitante a Argentino.

Una de las figuras del portuario resultó Nicolás Antonelli, un jugador formado en Argentino que, inclusive, lo lleva grabado en la piel.

"Lo tengo hace 10 años tatuado. Es especial jugar con Argentino, por todo el tiempo que estuve en el club, los conozco a todos y hasta hace poco los tuve compañeros", señaló en "El Diario Deportivo", que se emite de lunes a viernes, de 14 a 15, por La Nueva Play.

"Roco, mi nene, quiere que gane su club, je. Yo le digo que está bien. Igual, ayer se peleó con todos porque quería que ganara yo, je", contó Nico.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Comercial pasó a Altense en el play in y ahora pudo con el Nº2.

"Si bien no tuvimos un buen segundo torneo, creo que fuimos de menor a mayor, con las incorporaciones, recuperándonos de lesiones y demás. Con el play in y los partidos anteriores logramos un buen circuito de equipo, que era lo que buscábamos para esta parte", comentó.

Comercial tiene un plantel más experimentado que Argentino.

"Somos muchachos grandes la mayoría, combinado con jóvenes que están teniendo su protagonismo y es importante porque hace más largo el equipo", resaltó.

El viernes Comercial, que está reconstruyendo su gimnasio, será local en Villa Mitre, donde ganaron cuatro de los cinco partidos que disputaron ahí.

"Fue difícil el año en cuanto a entrenamientos, localías y demás. Encontramos una regularidad entrenando seguido en Villa Mitre. Pero la verdad es que jugamos todo el año de visitantes", comentó.

Mirá el video completo: