Wilkerson, el "tres, dos, uno", lo que le enseñó Pennacchiotti, lo duro de la bici y los buenos asados

Howard Wilkerson anotó por segunda vez el doble del triunfo para Leandro N. Alem, esta vez frente a Pueyrredón y la anterior había sido ante Estrella, por el torneo de Primera.

"Es re lindo ganar así. Yo confío en mi. Voy a tener presión y nervios, pero juego con eso. Le dije a Fran (Maceratesi) que quería le pelota", contó el "Tío", en "El Diario Deportivo, que se emite de lunes a viernes, de 14 a 15, por La Nueva Play.

"El deportista toda la vida juega con eso y más cuando es joven: 'tres, dos, uno...'", recordó.

A pesar de sus físico, Wilkerson juega mucho de frente al cesto.

"Siempre puedo sacar ventaja y generar espacios para poder tomar un buen tiro, el tema es meterla o no. Esta vez me tocó meterla con tabla, eso me enseñó Pennacchiotti, je", bromeó, en referencia al característico tirito del jugador de Villa Mitre.

Tras la conversión, que gracias a la tecnología puede apreciarse que fue fuera de tiempo, Wilkerson salió disparado a celebrar.

"Lo más lindo es festejar con la gente, los pibes que son tan trabajadores, como los U15, U17, U19 y más con la gente de Alem, con todo lo que tuvimos que pasar", señaló.

Para Alem significó un triunfo clave en su intento por evitar caer entre los cuatro.

"Este triunfo nos hace tomar aire, pero tenemos otro partido clave en dos días. Ahora tenemos que seguir, porque llegamos a lo lindo, los playoffs", entendió el estadounidense.

Más allá de este partido, Wilkerson habló de cómo se encuentra en la ciudad.

"Es re loco el clima. ¡Volvió el frío, no lo puedo creer!", exclamó.

De todos modos, el "Tío" le hace frente al clima movilizándose en bicicleta.

"No quiero andar más en bici, quiero comprarme un auto, je", aseguró.

Así y todo, mal no la pasa...

"Los asados en Bahía son muy lindos con ese grupo de Mamo (Zalguizuri), pero tengo que bajar un poquito, porque estoy subiendo de peso, je", admitió.

