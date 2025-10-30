"Paternal", una historia de amor francesa para los Amantes del Cine

Tronchot es un joven realizador francés dedicado inicialmente al montaje cinematográfico. Se formó en la escuela Louis Lumiere y ha realizado tres cortos importantes: "Preavis" (2011), "Novembre" (2012) y "Dans la foret lointaine" (2014).

En el argumento de "Paternal", en un pequeño pueblo del centro de Francia, Simon es un sacerdote dedicado plenamente a su parroquia. Durante una misa, Louise, a quien no había visto desde su seminario hace años, reaparece. Ella le presenta a Aloe, un niño de 11 años, del que él es padre. Esta noticia revolucionará su vida cotidiana: ¿Podrá ser un buen sacerdote para sus fieles y un buen padre para su hijo?

Simon intentará convencer a las máximas autoridades de la Iglesia de que su vocación es compatible con el amor paternal.

"Paternal", de Ronan Tronchot, será estrenada el viernes 31 de octubre y el domingo 2 de noviembre en el Cine Visual a las 19:30.Como siempre se recuerda que, siendo un pase de cine de autor, no está permitido el uso de Smartphones (celulares) en ninguna de sus funcionalidades dentro de la sala, ni el ingreso con alimentos.