Llega a juicio comerciante chino acusado de abusar de sus empleadas

Martes y miércoles próximos se realizará el juicio para analizar la conducta de Xiling Jiang, alias “Leo”, al dueño de un supermercado de nuestra ciudad que está acusado de abusar de tres empleadas del comercio.

Según la investigación a cargo de la UFIJ N° 4, cuyo titular es el fiscal Diego Torres, uno de los hechos sucedió el 28 de febrero de 2022, cuando el acusado tocó a una de las empleadas en los glúteos y la sometió a otras situaciones abusivas de similares características en contra de su voluntad y cuando se encontraba cumpliendo tareas laborales en el autoservicio ubicado en 11 de Abril al 100.

Además, entre febrero de 2020 y julio de 2021, Jiang tocó en su partes íntimas a otras dos mujeres, en reiteradas ocasiones, aprovechándose de la relación de dependencia laboral que tenían.



El hombre llega a juicio acusado de abuso sexual reiterado. El debate tendrá lugar en dependencias del Juzgado Correccional N.º 1, cargo del juez Gabriel Giuliani, ubicado en Estomba 34 de Bahía Blanca.