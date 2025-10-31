Juicio por jurados: juzgan a un hombre por abusar de dos niñas menores de edad en Ascasubi

Desde el próximo martes 28 y hasta el viernes 31 se llevará a cabo el juicio por jurados para analizar la conducta de un hombre, acusado de abusar de su hija y de la hija de su pareja en la localidad de Hilario Ascasubi.

Según las causas, investigadas por la UFIJ Nº 14 a cargo del fiscal Marcelo Romero Jardín, el primero de los hechos ocurrió entre los años 2014 y 2015 cuando el hombre habría sometido a su hija, quien por ese entonces tenía entre 3 y 4 años de edad, a tocamientos y situaciones abusivas.

El segundo se produjo entre el año 2017 y 2018, aprovechando que convivía con la menor de 13 años (por ser hija de su pareja) la accedió de manera carnal bajo amenazas de que le haría daño a su padre si no accedía, le pegó en la cara y le tapó la boca con la mano.

El hombre llega a juicio acusado de Abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo y abuso sexual con acceso carnal agravado por haber sido cometido en perjuicio de una menor de 18 años mediante el aprovechamiento de la situación de convivencia preexistente.

El juez técnico será el Dr. Ricardo Gutiérrez, integrante del Tribunal en lo Criminal Nº 1, y el debate se desarrollará en el quinto piso del Palacio de Tribunales, ubicado en la primera cuadra de calle Estomba.