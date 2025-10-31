Tapia: “Si quieren volver a San Lorenzo una SAD, lo desafilio"

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, convocó a la Comisión Directiva de San Lorenzo en Ezeiza y exigió una posición institucional clara ante los trascendidos sobre un eventual avance hacia un modelo de Sociedad Anónima Deportiva.

Además, Tapia pidió una solución interna, otorgó plazo hasta después del fin de semana para presentar una definición y remarcó que cualquier medida deberá ajustarse al estatuto y a la normativa vigente, que no habilitan la conformación de SAD en el fútbol argentino.

En el inicio del encuentro, Tapia afirmó contar con información sobre una supuesta firma vinculada a un proyecto para transformar a San Lorenzo en una Sociedad Anónima Deportiva, según informaron fuentes a Noticias Argentinas.

La gran novedad fue la aparición del expresidente Matías Lammens, desde septiembre de 2012 hasta diciembre de 2019, quien no se adentraba de lleno en la vida institucional del club desde antes de finalizar su mandato.

El dirigente Manuel Agote fue el causante del enojo de Tapia, ya que al protestar por la presencia de Moretti y Lammens en la misma sala, decidió abandonar la reunión al grito de “traidor” para el ex mandatario. Ante esto, el presidente de AFA sentenció que si la Inspección General de Justicia (IGJ) interviene el club, iba a desafiliar a San Lorenzo.

Frente a la consulta del dirigente Ulises Morales sobre el margen de acción de la Comisión Directiva, Tapia respondió que el club posee libertad para resolver su futuro, siempre dentro de las restricciones estatutarias que impiden avanzar hacia un esquema societario privado y sostuvo que la conducción deberá aclarar públicamente su posición para evitar especulaciones que puedan afectar la estabilidad institucional.

La reunión se extendió durante aproximadamente una hora. Tras la salida de Tapia, la Comisión Directiva continuó deliberando en privado, con la presencia de Marcelo Moretti.

A la reunión asistieron: Marcelo Moretti, Emiliano Rodríguez, Néstor Ortigoza, Sergio Costantino, Agote, Pablo Levalle, Leandro Goroyesky, Pablo García Lago, Sergio Tammer, Javier Allievi, Martín Cigna, Belén Lugones, Carina Farías, Horacio Arreceygor, Uriel Barros, Ulises Morales, Cristhian Evangelista, Damián Terzano, Soledas Boufflet, Lammens, Mateo Sagardoy, Mariano Marino y Marcelo Culotta. (NA)