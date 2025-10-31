La estafa de los peruanos que simulaban ser mecánicos: cuatro aprehendidos

Cuatro personas de nacionalidad peruana fueron aprehendidas este viernes por estafa, tras ser monitoreados por las cámaras cuando despojaban de dinero dos vecinos de nuestra ciudad.

Uno de los delitos tuvo lugar en De Angelis al 700, donde los detenidos intentaron estafar al propietario de una camioneta Volkswagen Amarok.

Anteriormente habían perjudicado al dueño de un vehículo Renault Clío, por más de medio millón de pesos, y al titular de un Volkswagen Voyage, por 300.000 pesos.

La Policía aprehendió a David Jonathan Astudillo, de 24 años, Sigifredo Flores Cisneros (55), Mario Jonathan Astudillo Rodríguez (33) y Alejandro Estefano Flores Caico (25), por estafas en grado de tentativa.

Respecto de la modalidad empleada, los sujetos, vestidos con overol de trabajo, simulaban ser mecánicos, se paraban a ambos lados de calles con transito fluido y hacían señas a los automovilistas indicándoles alguna situación anormal con las ruedas.

Los conductores, por curiosidad, detenían la marcha, pero quedaban inmersos en un "cuento del tío". Les decían que una rueda estaba a punto de salirse de eje y se ofrecían a ayudarlos. Las víctimas, en general, eran personas de la tercera edad.

Una vez que los automovilistas aceptaban ser trasladados al supuesto taller mecánico para buscar un repuesto de recambio, los estafadores tenían preparado un semieje con stikers de varias marcas de vehículos conocidas.

Una vez realizado el "trabajo" de supuesta reparación, extraían un talonario y establecían el monto del arreglo. Si el damnificado no contaba con efectivo le ofrecían acompañarlo hasta un cajero automático.

La Policía utilizó las cámaras del Centro Único de Monitoreo para observar los movimientos sospechosos y de esa manera llegaron a la aprehensión de los cuatro.

Intervienen las Unidades Funciones de Instrucción y Juicio N° 7 y 15, del Departamento Judicial Bahía Blanca.