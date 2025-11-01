MLS: Messi e Inter Miami van por la clasificación a las semis de Conferencia

El Inter Miami de Lionel Messi visita este sábado a Nashville SC, por la segunda fecha de la Primera Ronda de los playoffs de la Major League Soccer (MLS) 2025.

El partido se juega desde las 20.30 horas de la Argentina, en el GEODIS Park, y se podrá ver a través de la plataforma Apple TV.

El conjunto de Javier Mascherano, con un gran Lionel Messi, ganó 3-1 de local en el primer partido del mejor de tres que disputa por la Primera Ronda de los playoffs.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El caso de que gane Nashville --en los 90 o por penales-- se jugará un tercer partido.

Y el ganador de esta llave, avanzará a las semis de la Conferencia Este.

Probables formaciones:

--Nashville: Joe Willis; Josh Bauer, Walker Zimmerman, Jeisson Palacios, Dan Lovitz; Bryan Acosta, Edvard Sandvik Tagseth, Patrick Yazbek; Hany Mukhtar, Sam Surridge, Jacob Shaffelburg.

--Inter Miami: Rocco Ríos; Marcelo Weigandt, Gonzalo Luján, Maxi Falcón, Jordi Alba; Tadeo Allende, Rodrigo De Paul, Sergio Busquets, Baltasar Rodríguez; Lionel Messi y Luis Suárez.