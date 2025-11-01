Juan 23: Charlas Informativas virtuales de las carreras 2026

Durante estos encuentros, directores de carrera y estudiantes avanzados compartirán información sobre los planes de estudio, la modalidad de cursado y la experiencia institucional, brindando a los interesados una oportunidad para conocer en detalle cada propuesta.

Las charlas comenzarán el lunes 3 de noviembre, a las 17:30 con la Tecnicatura Superior en Psicopedagogía (Aula 01); continuarán a las 18:30 con la Tecnicatura Superior en Gestión Ambiental y Salud (Aula 02); a las 19:30 con la Tecnicatura Superior en Análisis de Sistemas (Aula 03); y a las 20:00 con la Tecnicatura Superior en Administración Financiera (Aula 04).

El martes 4 de noviembre será el turno del Profesorado de Matemática, que iniciará a las 17:00 en el Aula 03; a las 17:30 se realizará la charla del Profesorado de Inglés (Aula 01); y a las 18:00 la del Profesorado de Educación Primaria (Aula 02).

Finalmente, el miércoles 5 de noviembre se desarrollarán las charlas del Profesorado de Educación Secundaria en Filosofía a las 18:00 (Aula 01); del Profesorado de Educación Secundaria en Psicología a las 19:00 (Aula 02); y de la Tecnicatura Superior en Administración con orientación en Marketing a las 19:30 (Aula 03).

Para participar, solo es necesario ingresar a www.juan23.edu.ar/charlas y seleccionar el aula correspondiente a la carrera elegida. Quienes deseen recibir más información pueden dejar sus datos en www.juan23.edu.ar/charlascarreras

Asimismo, el Instituto recuerda que ya se encuentran abiertas las inscripciones para las distintas carreras docentes y técnicas del ciclo 2026. Consultas: WhatsApp: 291 4375398 - Correo: [email protected]. Web: www.juan23.edu.ar/inscripciones