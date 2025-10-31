Después del triunfo: asoman cambios en el Gabinete de Javier Milei

Manuel Adorni al frente de la foto. Se especula con que podría tomar rol aun mas importante en el Gobierno

El presidente Javier Milei perfila una serie de cambios drásticos en su Gabinete. Se especula con la salida del actual jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Su lugar sería ocupado por el vocero presidencial, Manuel Adorni.

La reestructuración también incluiría el blanqueo formal de Santiago Caputo, quien dejaría su influyente rol de asesor para asumir como ministro. La salida de Francos se da en medio de versiones de desgaste y arrastraría también a su hombre de confianza y actual ministro del Interior, Lisandro Catalán.

Se especula con que el enroque de piezas es profundo. El rol de Santiago Caputo no sería menor: quedaría al frente de un "superministerio" de Interior, que recuperaría una estructura "noventista" al absorber áreas clave como Obras Públicas y "alguna repartición más". De esta manera, Caputo concentraría la gestión política, el diálogo con gobernadores, legisladores y empresarios, y el manejo de la obra pública.

Por otra parte, tras la salida de Patricia Bullrich, electa senadora, la cartera de Seguridad quedaría a cargo de su actual número dos, Alejandra Monteoliva. En Defensa, en tanto, el elegido para reemplazar a Luis Petri, también electo senador, sería un hombre de las fuerzas armadas que trabaja actualmente en esa cartera. (NA)