Nicki Nicole y Lamine Yamal habrían terminado su relación

Nicki Nicole y Lamine Yamal en el cumpleaños de la cantante (Foto Redes Sociales)

La cantante Nicki Nicole y el futbolista Lamine Yamal habrían finalizado su relación y, tras sólo algunos meses de noviazgo, la decisión se habría concertado durante una llamada telefónica, una drástica decisión que sorprendió a los fanáticos y seguidores que shipeaban el vínculo.

En las últimas horas, se conoció que la periodista Yanina Latorre ayudó a difundir la triste noticia y que la misma panelista indicó que se habría concluido el fin del romance a causa de la distancia y los tiempos desencontrados de la pareja.

Nicole y Yamal habían confirmado su relación públicamente a fines de agosto de 2025, cuando ambos compartieron imágenes juntos en redes sociales y manifestaron cercanía frente a sus seguidores.

Aunque a principios de septiembre pasado, los medios alertaron un posible quiebre en la pareja, el pasado 18 de octubre se conoció que ambas figuras estaban “a los besos” en una terraza de Barcelona y no escondían su relación, ni momentos íntimos.

Las postales, tomadas en lo que parece ser un espacio privado, muestran a la pareja relajada y en un momento íntimo, sin esconderse. En una de las imágenes, se ve a Nicki abrazando y colgándose del joven delantero.

Mientras que en otra secuencia, Lamine la levanta y la lleva entres sus brazos. Finalmente, al pasar las horas deciden salir nuevamente a esa terraza para compartír un momento sublime entre más besos y un evidente atardecer que corona el momento idílico de la pareja.