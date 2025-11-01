Barrio Thompson: robaron en la casa donde asesinaron a una mujer y su hija

Ladrones sustrajeron en las últimas horas una importante cantidad de elementos de la vivienda en la que a principios del mes pasado fueron asesinadas Adriana Miriam Velázquez (52) y su hija, Mariana Belén Bustos (25).

El hecho se produjo en el inmueble ubicado en Santa Fe al 2.300, del barrio Thompson.

Julieta Benítez, nuera y cuñada de las víctimas, dijo a La Nueva. que "anoche, alrededor de las 23:30, nos llamaron los vecinos porque escucharon un ruido y al salir vieron a dos personas, un chico y una chica, que escapaban con una caja de herramientas".

Explicó que estos elementos se encontraban guardados en el sector del garaje de la casa, ya que el resto de la propiedad no se puede habitar como consecuencia del incendio registrado al momento del doble crimen.

"Faltan muchas cosas, no solo esa caja que habían sacado. Pudimos comprobar que se habían llevado antes parlantes, un amplificador de guitarra, un televisor de 43 pulgadas y electrodomésticos, entre otras cosas".

La mujer indicó que los ladrones "deben haber ingresado el día anterior también, porque la cámara de una vecina los toma pasando con unas cañas de pescar, que serían las que eran de mi suegro y están faltando".

Agregó también que el hecho fue denunciado en la comisaría Primera.

"Esto es devastador. Encima de todo lo que pasó ahora sucede esto. Nos habían dicho que iba a circular la policía por el sector, pero eso no pasó", mencionó Benítez.

Por las muertes de las mujeres se encuentra detenido de Maximiliano Walter Velázquez, primo de Myriam y tío de Mariana.