Nueva York, la ciudad que nunca duerme: una experiencia única con Viajes La Nueva

Vibrante, diversa y llena de energía, Nueva York —conocida mundialmente como The Big Apple— es mucho más que una ciudad: es un universo en sí misma. Capital cultural y financiera de Estados Unidos, sede de las Naciones Unidas y epicentro de las grandes producciones del entretenimiento, esta metrópoli fascina a millones de viajeros cada año.

Con Viajes La Nueva, tendrás la oportunidad de vivir una experiencia inolvidable en una salida exclusiva el 18 de agosto, que incluye vuelos ida y vuelta desde Buenos Aires, 7 noches de alojamiento en el Hotel Hilton Times o similar, traslados de llegada y salida, excursión Alto y Bajo Manhattan, coordinación permanente y seguro médico, todo desde USD 2995.

Una ciudad para todos los sentidos

Nueva York se distingue por su inigualable mezcla cultural, sus más de 400 barrios y sus icónicos rascacielos. Cada rincón invita a descubrir algo nuevo:

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

- Times Square, el corazón luminoso de la ciudad, donde las luces de neón y los teatros de Broadway crean una atmósfera única.

- Central Park, el pulmón verde que ofrece paseos en bicicleta, picnics, lagos navegables y escenarios de película.

- Empire State Building y Top of the Rock, dos miradores imperdibles para contemplar el skyline más famoso del mundo.

- Estatua de la Libertad y Ellis Island, símbolos de esperanza y bienvenida que narran la historia de los inmigrantes.

- Museo Metropolitano de Arte (MET), Museo de Historia Natural y MoMA, tres joyas culturales para los amantes del arte y la ciencia.

- Puente de Brooklyn, ideal para cruzar a pie o en bicicleta y disfrutar de vistas inolvidables del East River.

- Los barrios de SoHo, Chinatown y Little Italy, que muestran la esencia multicultural de la ciudad a través de su gastronomía, tiendas y tradiciones.

Y si de compras se trata, nada como recorrer la Quinta Avenida o el moderno Hudson Yards, con su sorprendente escultura The Vessel y un sinfín de tiendas de lujo.

Un viaje organizado para disfrutar

Con Viajes La Nueva, cada detalle está pensado para que solo te ocupes de disfrutar. Desde el primer momento contarás con coordinación permanente, alojamiento de categoría y una excursión que recorre lo más emblemático del Alto y Bajo Manhattan: Central Park, la Catedral de San Patricio, el Distrito Financiero, Wall Street, el Memorial del 11-S y Battery Park, entre otros puntos destacados.

Para más información, reservas o consultas, podés comunicarte con Viajes La Nueva, que te acompaña a descubrir el mundo, paso a paso: Rodríguez 55, Bahía Blanca. (0291) 459-0099 / 471-7260 [email protected]

Ya sea que la visites por primera vez o regreses a reencontrarte con su ritmo, Nueva York siempre tiene algo nuevo para ofrecer. Viajes La Nueva te invita a descubrirla como nunca antes: con todo resuelto, acompañamiento profesional y el encanto de una ciudad que verdaderamente nunca duerme.