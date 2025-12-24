Navidad: así se vive la previa en Bahía Blanca

Bahía Blanca ya está en modo Nochebuena. Este 24 de diciembre, la ciudad se deja mirar: luces encendidas, árboles decorados, vidrieras brillando y algún Papá Noel improvisado que se roba fotos, sonrisas y saludos apurados. El centro se volvió escenario y las calles, postales.

Mientras el movimiento va bajando y los comercios empiezan a cerrar sus puertas a las 16, el Municipio dispuso cambios en los servicios por el asueto administrativo de hoy y el feriado de mañana.

El transporte público urbano circulará este miércoles hasta las 20, con última salida desde cada cabecera, y retomará su recorrido habitual el jueves 25 entre las 7 y las 21. La recolección de residuos funcionará hoy hasta las 17 y volverá en horario nocturno el día de Navidad. El Hospital Municipal mantendrá la atención de guardia en clínica médica y pediatría entre las 8 y las 18, además del servicio de emergencias activo durante las 24 horas.

El Cementerio permanecerá abierto hoy de 8 a 17, con atención administrativa hasta el mediodía, y mañana abrirá en el mismo horario, aunque sin servicio. Desde el mediodía de este 24 y durante todo el 25, el estacionamiento medido y pago quedará liberado en la ciudad, siempre respetando los sectores donde está prohibido estacionar. Las dependencias comunales, en tanto, no atenderán al público durante ambas jornadas.

En paralelo, la comuna puso en marcha operativos de seguridad y tránsito en distintos puntos de la ciudad, con controles en avenidas, arterias principales, paseos públicos y zonas de mayor concurrencia. Todo el dispositivo es monitoreado desde el Centro Único de Monitoreo y se recuerda que no hay fiestas habilitadas para la noche de hoy. También habrá controles preventivos de alcoholemia y tareas conjuntas entre fuerzas de seguridad y fiscalización, con un mensaje que se repite cada diciembre y no pierde vigencia: si se toma, no se conduce.

El clima acompaña. Según Satelmet, la jornada tendrá una máxima de 31 grados, con una tarde cálida y viento moderado, pero la Nochebuena llegará con cielo despejado y una temperatura cercana a los 18 grados al momento del brindis. Mesa adentro o afuera, la noche promete ser amable.