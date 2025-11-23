Incidentes en el túnel: el jugador que lesionó a Mallía empujó al DT Contepomi

En los instantes finales al pitazo del árbitro francés, los exhaustos jugadores de Inglaterra y de Los Pumas comenzaron a saludarse tras una dura batalla en Twickenham, donde los locales se impusieron por 27-23 en el último partido de la ventana de noviembre.

Mientras la TV enfocaba ese momento de camaradería, sobrevinieron algunos empujones en la cancha, que mostraron como más exaltado a Santiago Grondona frente a Tom Curry, tercera línea del equipo inglés quien lesionó a Juan Cruz Mallía cuando realizó un tackle sin pelota.

La imagen muestra cómo la fuerza del impacto desequilibra la pierna derecha, afectando la rodilla. Foto: @PasionPorRugby

La jugada se produjo a los 74 minutos, en plena remontada del equipo argentino (27-16 arriba el local): Mallía saca la presión defensiva con un kick aunque la llegada tardía de Curry (cuando el argentino ya se había desprendido de la pelota) mostró un duro impacto del británico. El árbitro Pierre Brousset sancionó la infracción pero no le mostró tarjeta al jugador local, lo cual generó un airado reclamo del entrenador Felipe Contepomi a los árbitros asistentes. Y Argentina continuó el juego con 14 hombres.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Concluido el partido, se generó un tumulto entre algunos jugadores en campo y si bien algunos separaron, la tensión continuó en la manga, donde según contó Contepomi en conferencia de prensa, Curry lo empujó.

"No fue solo el tackle de Curry, porque probablemente es parte de su naturaleza intimidar a la gente; entró al túnel y me dio un empujón en el pecho", explicó el DT.

“Tal vez sea parte de su naturaleza, no lo sé, pero... ¿Esos son los jugadores a quienes estamos recompensando y elogiando...? Tal vez ahí sea donde queremos que vaya el rugby", se preguntó Contepomi.

Ante la pregunta de un periodista británico, dio otros detalles del altercado con Curry.

“Cuando llegó le dije: 'Le rompiste la rodilla a nuestro jugador' y él me dijo 'Ah, andá a la mierda' y me empujó. Yo tengo 48 años, él 24... Es un matón", dijo.

Por otra parte no se consignó aún el parte médico sobre la lesión del fullback de Toulouse, aunque se especula con alguna lesión ligamentaria de rodilla.