Liga del Sur: las finales extras del Clausura tienen día, sede y horario

Los dirigentes de los clubes involucrados se pusieron de acuerdo con la cúpula policial y con la Aprevide y las finales extras del torneo Clausura de la Liga del Sur, tanto en la A como en la B, tienen día, horario y cancha definida.

En ambos casos está en juego la obtención del segundo torneo de la temporada, para llegar a la finalísima anual, donde están esperando equipos que no participan de esta definición.

En el caso de la A, Huracán y Liniers se medirán en el estadio El Fortín de Villa Mitre, el domingo desde las 17. El ganador de este cotejo dirimirá el título del año frente a Bella Vista, acreedor del Apertura.

En la B, Tiro y La Armonía jugarán el sábado, también a las 17, en el escenario de Liniers. El vencedor irá por el campeonato 2025 contra Comercial, dueño del Apertura.

En ambos encuentros habrá público de ambos lados y lo único que resta definir es quien hará las veces de local en cada cancha. De empatar al cabo de los 90 minutos, se ejecutarán tiros desde el punto penal para determinar al finalista.