La UNS y la Procuración sellaron un acuerdo clave para potenciar el trabajo forense en la región

La directora del CEINFO, Pamela Tolosa, y el Procurador General de la Provincia, Julio Marcelo Conte-Grand

El Centro de Investigaciones Forenses (CEINFO) de la Universidad Nacional del Sur (UNS) consolidó esta semana un nuevo avance institucional con la firma de un convenio que ampliará su capacidad de trabajo científico y pericial.

El acuerdo, suscripto el martes pasado por el Procurador General de la provincia de Buenos Aires, Julio Marcelo Conte-Grand, y la directora del CEINFO, Pamela Tolosa, establece una agenda común orientada a mejorar la articulación entre el ámbito académico y el sistema judicial.

La iniciativa contempla el desarrollo de proyectos conjuntos, el intercambio de información y recursos tecnológicos, y la creación de instancias de formación profesional destinadas a fortalecer la labor criminalística.

Entre los objetivos centrales se destaca la incorporación y consolidación de estándares internacionales como ISO/IEC 17025 y 17020, claves para garantizar la calidad y la trazabilidad en los procedimientos periciales.

El CEINFO se posiciona como un actor técnico de referencia para el Ministerio Público. Gracias a su estructura interdisciplinaria —que abarca departamentos de Salud, Derecho, Biología, Física, Ingeniería, Química, Matemática, Humanidades, Agronomía y Computación— el Centro cuenta con la capacidad de abordar investigaciones complejas desde múltiples enfoques.

La UNS subrayó que esta alianza refuerza el propósito que dio origen al CEINFO en septiembre de 2023: ofrecer una respuesta institucional a la falta de recursos sistemáticos en investigación forense en el país y consolidar un espacio de excelencia científica al servicio de la Justicia. La formalización de este nuevo vínculo, afirmaron, permitirá profundizar el desarrollo de herramientas innovadoras, mejorar la calidad pericial y potenciar el aporte de la universidad pública en asuntos de alto impacto social.