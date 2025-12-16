Luis Calderaro: "Estamos trabajando en una normativa para habilitación de clubes y ONG"

En la presentación de los funcionarios del ejecutivo Municipal en el HCD, el jefe de Gabinete y Gobierno, recordó lo sucedido hace dos años en el Trágico Temporal del 2023 e indicó que están trabajando a pedido del intendente sobre una legislación clara con respecto a las habilitaciones de clubes, ONG e instituciones barriales.

"Hoy se cumplen dos años del aniversario del temporal que sufrió la ciudad de Bahía Blanca el pasado 16 de diciembre del 2023 donde perdimos la vida de 13 vecinos y vecinas. Todavía la justicia está llevando adelante su proceso de investigación, con el deseo de que no solamente los familiares puedan obtener justicia, sino también la ciudad".

"Lo que ha sucedido asigna responsabilidades políticas y nos parece que en materia de instituciones deportivas, de organizaciones sin fines de lucro, está pendiente todavía poder construir una normativa que se asemeje a la vida real de los clubes, a la función social que cumplen, pero por supuesto, a que se cuente con todos los requisitos para llevar adelante sus tareas y en eso diría especialmente las tareas regulares, habituales y permanentes.

Las instituciones deportivas tendrán una actualización de la normativa de permisos (Foto Archivo LNP)

Calderaro indicó que las normativas vigentes tienen puntos de contacto con actores superiores, como es la legislación provincial y que intervienen organismos que realizan los contralores específicos y debe crearse una norma clara y que cubra todos los aspectos necesarios:

"Por instrucción del Intendente venimos hace casi dos años trabajando en una normativa con la autoridad de aplicación, que en algún caso refiere a otra jurisdicción como la provincial, bomberos voluntarios etc., pero también a todas las que integran el proceso de habilitaciones o del otorgamiento del permiso de funcionamiento".

"Evidentemente hay normativa por crear y ojalá también dentro del 2026, así como discutimos el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos, también podamos tener una normativa que sea justa, que permita determinar el alcance de la responsabilidad del Estado municipal y especialmente la chance de que todas las organizaciones sin fines de lucro puedan regularizar su situación".

"Ese compromiso de mejora que tomamos es para poder funcionar de manera segura que es lo que más necesitamos, deseando que no vuelva a suceder un temporal de la magnitud del que tuvimos 16 de diciembre del 2023", finalizó el funcionario antes de iniciar con la exposición del presupuesto 2026 junto a Carlos de Vadillo, secretario de economía Municipal y Virginia Pascual encargada de unidad intendencia.

