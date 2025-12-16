Presupuesto 2026: empieza la visita de funcionarios de Susbielles al Concejo Deliberante

Sergio Prieta [email protected] Subjefe de noticias en La Nueva, conductor de los programas "Allica y Prieta a las 12", que se emite por La Nueva Play, y "El Mundo a las 8" en FM Ciudad 94.7. Trabaja en La Nueva desde 2011 y ha realizado coberturas periodísticas de temas legislativos en el Concejo Deliberante e investigaciones a partir del portal Gobierno Abierto.

Los funcionarios del gobierno de Federico Susbielles iniciarán la ronda de visitas al Concejo Deliberante para explicar cómo utilizarán los 344 mil millones de pesos contemplados en el Presupuesto 2026 presentado semanas atrás.

Lo harán ante los 24 concejales del oficialismo y oposición que en las próximas semanas deberán manifestarse a favor o en contra de cómo se usará ese dinero.

A partir de las 9, el primero en asistir a Sarmiento 12 será el secretario de Economía, Carlos De Vadillo, quien dará un marco general del cálculo de recursos.

Luego asistirá el jefe de Gabinete, Luis Calderaro y por último la encargada de la Unidad Intendencia, Virginia Pascual.

Para el miércoles se presentará el secretario de Obras Públicas, Gustavo Trankels, quien tendrá a su cargo un monto destinado a obras de más de 100 mil millones de pesos.

En tanto, y para el miércoles, se prevé la asistencia del área de Obras y Servicios Públicos; y luego la se presentará la concejal Florencia Molini, quien todavía no tiene anunciado un reemplazante en el área de Participación Ciudadana.

En el documento ingresado a Sarmiento 12 se destaca que no se prevén recibir habrá aportes del gobierno nacional, que habrá 50 mil millones de pesos provenientes de Provincia y que el Hospital Municipal se llevará 63 mil millones de pesos , mientras que el Servicio de Emergencia prehospitalario tendrá un monto de 6 mil millones.

El área que mayores recursos tendrá es la Secretaría de Obras Públicas, a cargo de Gustavo Trankels, que cuenta con un presupuesto de 103.789 millones de pesos, un aumento del 221% respecto al 2025, donde tuvo 32.000 millones.

Entre esos recursos se cuentan los de las obras hidráulicas anunciadas mediante el aporte del Polo Petroquímico. Desde la comuna aseguran que el 22,7% del total de los recursos será destinado a obra pública debido a las necesidades de reconstrucción de la ciudad tras la inundación del 7 de marzo.

El dato es que el resto de las partidas tienen aumentos promedios por debajo del presupuesto general con promedios que van del 15 al 50% de incrementos respecto a los recursos de 2025.