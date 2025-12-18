Liniers extendió su dinastía: noveno título consecutivo en el vóleibol bahiense

Liniers barrió la serie final ante Tiro Federal y reafirmó su hegemonía absoluta en la Primera División masculina, una racha ganadora que se mantiene desde el 2021.

En una noche de festejo y superioridad técnica, Liniers se consagró campeón por novena vez consecutiva en la máxima categoría masculina tras quedarse con el torneo Oficial de la Asociación Bahiense de Vóleibol. El conjunto albinegro cerró la serie definitiva con autoridad y festejó ante su gente.

Un cierre contundente en casa

En el segundo encuentro de la serie final, disputado en su propio gimnasio, el local venció en su cancha a Tiro Federal por 3-0. Si bien el trámite fue dominado por el campeón, el último set mostró la paridad de una final. Los parciales fueron 25-18, 25-14 y 26-24.

Este resultado ratificó lo hecho el pasado domingo, cuando se había impuesto también por 3-0 con parciales de 26-24, 25-12 y 25-15. Ambos duelos de la definición se jugaron en cancha de Liniers.

El camino a la final

Para llegar a esta instancia, ambos equipos superaron cruces competitivos en los playoffs. Liniers había vencido en semifinales a Olimpo por 3-1, mientras que Tiro Federal había hecho lo propio ante Liniers "B".

Un año de gloria y proyección nacional

Con este logro, el albinegro cerró su temporada con dos títulos locales, un podio provincial y su quinta participación nacional consecutiva, reafirmando su estatus como potencia regional luego de disputar la Liga Federal 2025 en San Juan.

La historia del Chivo no se detiene, ya que desde el Oficial 2021 que el club siempre se corona en varones. Ahora, el horizonte ya está marcado por otro desafío nacional: se viene la Liga Federal 2026, que volverá a tener como sede a la provincia cuyana, donde Liniers buscará seguir llevando el vóleibol bahiense a lo más alto.

El plantel campeón, comandado por Claudio Rodríguez, estuvo conformado por Maximiliano Zalazar, Federico Camargo, Juan Alberto Valacco, Santiago Mangas, Juan Ignacio Scho, Juan Bautista Piedrabuena, Facundo Long, Marcelo Vera, Martín Vera, Manuel Godoy, Bautista Delgado, Juan Augusto Pessoa, Francisco Vidales, Martín Pochón, Nicolás Paderno y Pablo Covello.

El historial de títulos paso a paso:

Puede haber campeón en mujeres

Bahiense del Norte buscará esta noche cerrar la serie final femenina, cuando reciba en su cancha y desde las 21, a Liniers, en el segundo encuentro de la seria decisiva por el Torneo Oficial.

El tricolor viene de imponerse en rodeo ajeno por 3-0, parciales de 25-17, 25-20 y 25-21, en lo que fue el primer chico de la definición local, por lo que está a una sola victoria de obtener su cuarta corona consecutiva. En caso de un triunfo albinegro, el tercer y decisivo cotejo irá el fin de semana.

Ambos equipos llegan como los mejores del último año en la máxima categoría femenina y significará el cierre de un año movido y triunfal (Bahiense obtuvo los subcampeonato en la Liga Nacional y en la Liga Provincial, mientras que Liniers se subió al podio en la Liga Provincial), a la espera de las participaciones nacionales de 2026.

El elenco de calle Salta disputará, a partir de enero, por primera vez en su historia la Liga Argentina, mientras que las Chivas sumarán en febrero su cuarta participación en la Liga Federal.