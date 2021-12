Vóleibol: Liniers venció a Universitario y gritó campeón en la Primera División Masculina

Liniers se quedó con el último grito del Torneo Oficial que organizó la Asociación Bahiense de Vóleibol, luego de vencer a Universitario por 3-0 y consagrarse campeón de la Primera División Masculina.

El Chivo se impuso en su cancha ante el campeón del último certamen oficial que se había disputado pre-pandemia (20190) con parciales de 25-18, 25-12 y 25-11, en 76 minutos de juego.

Los dirigidos por Claudio Rodríguez sellaron así la serie final por dos juegos a cero, luego de haberse quedado con el primer cotejo, el domingo en Bahiense del Norte por 3-1 (23-25, 25-22, 25-20 y 25-21).

De esta manera, Liniers completó el póker de títulos en la rama, luego de también haber obtenido los cetros en Sub 17, Sub 19 y Sub 21.

Para el albinegro significa el primer título en la máxima categoría masculina (regresó a la competencia en esta rama en 2018) después de 15 años. Precisamente en el Oficial 2006 había derrotado en la definición a Uni.

El tercer puesto del podio correspondió a Olimpo, que venció en sets corridos a Tiro Federal.

Ahora, el Chivo encarará la preparación de su próxima participación nacional, en febrero próximo, cuando dispute la Liga Federal en San Juan, certamen organizado por la Federación del Vóleibol Argentino.

A Buenos Aires

El jugador de Liniers, Juan Bautista Piedrabuena fue convocado nuevamente para formar parte de la Concentración Nacional, que estará a cargo de los entrenadores del Seleccionado Argentino Menor.

El punta receptor de 16 años ya había formado parte de los entrenamientos desarrollado en el Cenard en octubre pasado.