Papu Gómez: “Soy un espíritu libre, me cuesta adaptarme a la rutina, para mí es como estar en la cárcel"

El extremo argentino Alejandro “Papu” Gómez se refirió al futuro de su carrera luego de cumplir dos años de sanción por dar positivo en un control anti doping y aseguró que le gustaría jugar “tres o cuatro años más”.

En una entrevista para el medio italiano La Gazzetta Dello Sport, aclaró que “soy un espíritu libre, me cuesta adaptarme a la rutina, para mí es como estar en la cárcel. Quiero volver a disfrutar del fútbol… Si todo va bien, me gustaría jugar otros tres o cuatro años más".

Con respecto al tiempo en el que estuvo sin jugar, Gómez se lamentó porque “algunas personas desaparecieron”, aunque también destacó: "Otras, y no me lo esperaba, se mantuvieron muy cerca de mí. A veces, las cosas malas que te pasan sirven para comprender quién realmente quiere estar a tu lado y quién no”.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Además, enfatizó: “En Instagram y en la calle, los aficionados me demostraron un cariño increíble tras la sanción. Pero ya no soy tan activo en las redes sociales, ese mundo un poco falso me cansó”.

Por último, reveló: “Tras la sanción había entrado en un bucle del que no podía salir. Tengo que darle las gracias a mi mujer, me ayudó muchísimo, sobre todo a comprender el camino que debía recorrer y la ruta que debía seguir. No podía entrenar con mis compañeros, no podía entrar en un centro deportivo, no podía estudiar para ser entrenador o director deportivo. Tuve que encontrar la fuerza para seguir adelante”.

Gómez recibió la sanción de dos años por dar positivo de terbutalina en un control anti doping cuando jugaba en el Sevilla de España, en una prueba que se realizó poco antes de viajar al Mundial de Qatar 2022, donde disputó dos partidos hasta la lesión que sufrió en octavos de final frente a Australia.

Su último partido antes de recibir la sanción había sido en octubre de 2023, cuando jugaba para el Monza que por aquel entonces militaba en la Serie A de Italia.

El futbolista volvió a los terrenos de juego en noviembre pasado, tras casi 800 días de inactividad y ya disputó tres partidos para el Pádova de la Serie B de Italia.