Newell's, en crisis y con futuro incierto: deudas millonarias y "cero ingresos"

La nueva comisión directiva de Newell's, que busca cerrar a Favio Orsi y Sergio Gómez para comandar al equipo en 2026, también afronta un delicado desafío: rescatar al club de la crisis económica con una deuda de alrededor de 35 millones de dólares y "cero ingresos".

Juan Manuel Medina, flamante vicepresidente primero en la dirigencia que comanda Ignacio Boero, hizo un crudísimo diagnóstico de la institución a pocos días de haber asumido. "Teníamos una previsión sobre la situación que dejaba la comisión saliente, pero la verdad es que sorprende, es aún peor todavía", lanzó, sin filtro.

Según relató, el club actualmente se encuentra con "cero recursos" y "no hay ningún ingreso". En ese sentido, lanzó un palazo a la dirigencia saliente de Ignacio Astore: "Ha sido una situación muy desagradable, particularmente la deuda que se ha generado en los últimos dos meses prácticamente, e incluso en los últimos días de gestión".

"Hay más de 3.500 millones de pesos que se emitieron en cheques y que vencen justamente de acá al 31 de diciembre", detalló Medina. Y agregó: "Si uno toma hasta el final del año que viene, estamos hablando de una deuda emitida en los últimos meses de más de 4 millones de dólares".

Además, el vice aseguró que comprometieron y cobraron "ingresos como los de la indumentaria y el principal patrocinador de la camiseta" con "adelantos de 2026 y 2027".

Según detalló el diario La Capital de Rosario, Boero pretende utilizar avales personales para conseguir fondos de una entidad financiera de Rosario. Además, Medina aseguró que los "derechos de televisación son una garantía importante y esta comisión los dejó comprometidos hasta diciembre de 2026".

Por último, el vice explicó que pretenden realizar una auditoría y que pronto informarán formalmente la situación financiera del club. "En los próximos días daremos a conocer por lo menos los principales números con los que nos hemos encontrado. Después habrá un trabajo de más exhaustivo que llevará aproximadamente tres meses, con datos más claros para mostrarle al socio", sentenció.