“Ante San Francisco jugamos el partido de nuestras vidas y de esa manera hay que encarar las dos finales que nos quedan en el torneo”.

Erico Walker es el alma de Sporting, y en él, como en otros referentes con edad y experiencia en el plantel, recae la esperanza de la salvación, de seguir en la A de la Liga del Sur después de una temporada a los tumbos.

El 2-1 ante el Santo de Villa Italia le permitió al rojinegro salir del último lugar del Clausura y de la tabla general del año, sabiendo que depende de sí mismo para mantenerse en el círculo superior del certamen local.

“Si nos levantamos como lo hicimos hoy (ayer) ante San Francisco, no tengo dudas que le vamos a ganar a Bella Vista y a Libertad, los rivales que nos quedan”, se ilusionó el capitán del “sangre y luto”.

“Si me tengo que tirar de cabeza a una pelota para que se salve Sporting, lo voy a hacer. Esta es una camiseta muy importante, de mucho peso, y ese es el mensaje que le bajamos a los chicos que vienen de afuera. Entienden lo que es este club y lo que representa en Punta Alta, y a partir de ahí planteamos los objetivos, hasta donde queremos llegar y que es lo que pretendemos como equipo”, resumió Erico.

--¿Qué los va a salvar?

--La mente positiva, el ánimo, que jamás lo perdimos, y el excelente grupo que se formó. Jamás pensamos en pavadas o en tirar la toalla, y esa fe nos permitió levantar el partido ante San Francisco, el que arrancamos perdiendo por una distracción en las marcas (gol de Iván Agudiak de cabeza).