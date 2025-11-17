Femenino: 9 de Julio ganó por el Provincial y Estudiantes dio el primer paso en la semi local

Con una victoria 9 de Julio completó anoche la fase de grupos del Provincial de Clubes femenino, venciendo como local a San Martín de Junín.

El equipo de nuestra ciudad se impuso en el Néstor Damiani, por 78 a 38, y cerró esta primera fase con 9 puntos, tras 3 victorias y 3 caídas.

De esta manera, en la próxima instancia jugará ante Regatas de San Nicolás las semifinales del Final Four que se disputará el sábado 29 y domingo 30, en Mar del Plata.

Las más destacadas en el triunfo del albiazul ayer fueron Anahel Maurer (16 puntos) y Amparo Althabe (11).

La síntesis:

9 de Julio (78): E. Fernández (6), I. Corvalán (9), A. Maurer (16), J. Azaroff (2), V. Martín (4), fi; I. Roldán (4), T. Nieva (7), A. Althabe (11), M. Flores (8), D. Alves Da Florencia (8), I. Sorzini (3) y G. Haberkorn (0). DT: Julián Turcato.

San Martín (38): M. Peira (6), B. Goicoechea (6), M. Had (2), G. Vanineti (6), F. Del Menico (4), fi; L. López (0), V. Goicochea (10), M. Ferro (0), M. Maggi, A. Marcellino (4) y A. Godoy (0). DT: Florencia Scandolera.

Cuartos: 9 de Julio, 15-10; 31-20 y 53-30.

Cancha: Néstor Damiani (9 de Julio).

Posiciones

Así se ubican: 1º) Peñarol (5-1), 11 puntos; 2º) Regatas (4-2), 10; 3º) 9 de Julio (3-3), 9 y 4º) San Martín (0-6), 6.

*Triunfo Albo

Estudiantes celebró el triunfo ante Bahiense del Norte. Foto: Estudiantes.

Estudiantes venció anoche a Bahiense del Norte y se quedó con el primer punto de una de las semifinales del segundo tramo del torneo de Primera Femenino, "Josefina Torruella".

En el Osvaldo Casanova, el albo se impuso por 55 a 54, con una conversión de Juliana Brossard en el cierre.

Las más destacadas en el local fueron Victoria Hollman (14 puntos) y la propia Brossard (12).

Mientras que en el tricolor, las goleadoras fueron Bernardita Marcocci (13) y Agustina Kenny (12).

El segundo punto de la semifinal se jugará el miércoles, cuando la serie se mude al Manu Ginóbili.

Justamente ese día se disputará el primer encuentro de la llave entre 9 de Julio y Sportivo Bahiense.

La síntesis:

Estudiantes (55): J. Rodríguez (8), C. Márquez (0), V. Escudero (10), Jo. Brossard (12), V. Hollman (14), fi; L. Mansilla (0), Ju. Brossard (3), M. Caputo (0), E. Islas (3), C. Lauman Dalla Riva (0), S. Trellini (3) y L. Fierro (2). DT: Julián Manqueo.

Bahiense del Norte (): A. Carcas (11), B. Marcocci (13), A. Kenny (12), A. Tévez (2), G. Rial (5), fi; R. Vasconcelo (2), M. Bussetti (6), A. Morena (2), R. Boccatonda (1), J. Quinteros (0), C. Pisani (0) y J. Montivero (0).DT: Luciano Deminicis.

Cuartos: Estudiantes, 14-12; 28-25 y 40-36.

Cancha: Osvaldo Casanova (Estudiantes).