Bella Vista aprovechó al máximo el error de Liniers y se despidió con una victoria

Con todo definido pensando a futuro, Bella Vista, ya sin chances, venció a Liniers, ya clasificado, en el cierre de la primera fase del Torneo Federal Regional Amateur.

El albiverde se impuso por 1 a 0 con gol de Lucas Martínez, a los 68 minutos, tras un yerro del arquero Valentino Torres.

El partido se disputó en el Doctor Alejandro Pérez y fue dirigido por Franco Páez.

Tras este encuentro, el Chivo esperará para disputar la segunda etapa (ver cómo sigue abajo) y el Gallego, al igual que Sporting, se despidió de la competencia.

*El desarrollo

En un partido que se jugó en un contexto especial por tratarse de puntos que no ponían en juego cosas significativas pensando a futuro y en el los dos equipos guardaron a muchos de sus elementos principales, Luca Martínez logró inclinar la balanza en el segundo tiempo, forzando un error del arquero local Valentino Torres.

El delantero de Bella Vista presionó al "1" de Liniers, quien intentó gambetearlo, pero se enredó con la la pelota en sus pies y el "9" la punteó desde el piso con el arco a su merced.

A partir de ese gol, los Gallegos mostraron su mejor cara, creciendo en confianza y aprovechando los espacios que dejó su rival por ir en busca del empate y acumularon sus chances más claras de la tarde aunque no lograron concretar.

Previamente, el dueño de casa había sido algo superior, sobre todo por tener mayor peso ofensivo e inquietando con distintas variantes.

En el primer tiempo, molestó con la movilidad de Gonzalo Bárez, quien arrancó jugando suelto entre los volantes y los delanteros, y generó riesgo llegando por sorpresa. También con una contra que culminó Monteverde con un remate cruzado.

Además, ya en el complemento, que se jugó con menos orden táctico y algo más de espacios en el medio, el Chivo llegó sobre todo por intermedio de algunas pelotas paradas.

No obstante, en todas esas chances, el dueño de casa no tuvo eficacia y, sobre todo, se encontró con muy buenas intervenciones del arquero Francisco Martínez, quien estuvo muy lúcido cada vez que lo hicieron intervenir.

Las más destacadas fueron un cabezazo de Malerba y una doble atajada -el segundo intento a quemarropa- tras un córner, a los 40 minutos.

Lo cierto es que aquella pesca de Lucas Martínez le salió redonda a Bella Vista, que se despidió del certamen con un triunfo, que le servirá para esperar la definición del Torneo Clausura local con otro ánimo.

Liniers, en tanto, saldrá a la cancha otra vez en unas horas (por las semifinales del certamen local ante Huracán), mientras aguarda rival para los cruces del Regional.

*La síntesis

Liniers (0)



V. Torres 4



B. Herrera 5

I. Fernández 5

N. Malerba 6

J.I. Wunderlich 5



J. Parra 5

Paolorossi 5

Biondo 5



G. Bárez (c) 6



De Los Santos 5

Monteverde 5



DT. Hernán Rosell



Bella Vista (1)



F. Martínez 8



T. Díaz 5

Hiess 5

Esparza 6

G. Pereyra 5



Intrevado 5

R. Gómez 5

Mazzella 6

G. Belleggia 5



L. Martínez (c) 6

Sanhueza 5



DT: Jonathan Ribes y Jonathan Romero.



PT: No hubo goles.

ST: Gol de L. Martínez (BV), a los 23m.



Cambios: 70m. Bertoni por Paolorosso, 80m. Schabas y Maio por De Los Santos y Biondo y 84m. T. Pereyra por Wunderlich, en Liniers; 63m. Sacomani y Achárez por T. Díaz y G. Pereyra y 71m. Llanos y Vógel por Sanhueza e Intrevado, en Bella Vista.



Amonestados: Wunderlich (78m.), en Liniers; Esparza (8m.), T. Díaz (24m.), Mazzella (28m.), G. Pereyra (44m.), en Bella Vista.



Árbitro: Franco Páez (5).



Cancha: Liniers (muy buena).

*Cómo sigue

Liniers continuará su camino en los playoffs, con cruces eliminatorios a partido y revancha, correspondiente a la segunda fase del certamen.

El rival del Chivo en octavos de final se conocerá a comienzos de la próxima semana.

Además, está confirmado que el primer juego irá el fin de semana del domingo 7 y la revancha el 14.

Luego de eso, el torneo se reanudará recién el 4 de enero.