Toto Wolff habría presentado una oferta para convertirse en accionista del equipo de Colapinto

El austríaco Toto Wolff, actual director ejecutivo de Mercedes, estaría interesado en convertirse en uno de los mayores accionistas de la escudería francesa Alpine, donde actualmente compite el argentino Franco Colapinto.

Según el medio británico “The Telegraph”, Wolff habría presentado una oferta para quedarse con el 24% de las acciones del equipo francés, en una maniobra que además impediría el regreso del británico Christian Horner, con quien no tiene una relación para nada buena.

Esto, además, le permitiría tener participación directa en la toma de decisiones de Alpine, equipo que tiene como pilotos titulares al francés Pierre Gasly y al argentino Franco Colapinto y que viene de terminar último en el Campeonato de Constructores.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Actualmente, el “Renault Group” tiene dominio sobre el 76% de las acciones de Alpine, mientras que el 24% restante que podría ser adquirido por Wolff está repartido entre diversos inversores privados.

Wolff comenzó en la Fórmula 1 en 2009, al comprar una pequeña parte de las acciones del equipo Williams.

En 2013 dejó su cargo en dicho equipo para convertirse en el director ejecutivo de Mercedes, con el que dominó entre 2014 y 2020 con siete títulos consecutivos (seis del británico Lewis Hamilton y uno del alemán Nico Rosberg).