Cuenta regresiva: se viene la 68ª edición del Circuito de Reyes

Se aproxima el próximo año y, como es habitual desde hace año, se viene la 68ª edición del Circuito de Reyes.

La tradicional competencia pedestre organizada por Alumni, se realizará el lunes 5 de enero, a partir de las 22, partiendo desde el Teatro Municipal y manteniendo el recorrido de los últimos años.

Esta nueva edición se realizará a beneficios de INCUDI de Bahía Blanca.

Aquellos que quieran participar puede inscribirse en bahiacorre.com.ar

Las inscripciones tienen un valor de $28.000 (sin remera) y $32.000 (con remera oficial del evento).

De momento, ya son más de 1500 los atletas anotados para largar.

Los últimos ganadores, en la edición de 2025, fueron Manuel Córsico y Fernanda Lastra.

A diferencia de otros años, esta vez no se realizará la camina previa a la competencia principal.

No obstante, a partir de las 20 se realizará una clase abierta de zumba, salsa y bachata.

Además, según informó la organización, antes de la largada se realizará un evento musical.

Mismo circuito

La nueva edición de la competencia mantendrá el mismo recorrido que en los últimos años, con partida y llegada en el Teatro Municipal, en avenida Alem y Alsina.