Cortes de calle y servicios públicos para este viernes 12 de diciembre
Se realizarán trabajos en calle Sixto Laspiur entre entre Paraná y Entre Ríos. Además habrá interrupción del servicio de luz programado.
Este viernes 12 de diciembre la Municipalidad de Bahía Blanca realizará trabajos en la vía pública por tareas de repavimentación. Además, EDES informa que habrá cortes pautados por la mañana y hasta horas del mediodía.
Corte de calles:
El Municipio informa que se hará trabajos en Sixto Laspiur entre Paraná y Entre Ríos por obras de reencarpetado asfáltico desde las 8 horas hasta las 18.
Corte de de energía:
Desde EDES informan que debido a su plan de obras y mantenimiento del servició se interrumpirá el servicio eléctrico en:
– de 8:30 a 11:30hs, afecta al cuadrante comprendido por las calles: Güemes, Bravard, 9 de julio, Mendoza.
– de 1 a 04hs, afecta al cuadrante comprendido por las calles: Hernandarias, Yapeyú, J. Giménez, Quintana.
– de 8:30 a 11:30hs, afecta al cuadrante comprendido por las calles: Rondeau, Santa Cruz, Colon, Ricchieri. Y Colón, Arias, Fitz Roy, Azurduy.
Los trabajos pueden implicar la interrupción del servicio para que el personal trabaje en condiciones seguras y serán reprogramados en caso de producirse condiciones climáticas adversas
Los usuarios alcanzados por estas obras de mejora en la red son notificados de la misma antes, durante y después de su realización, mediante un correo electrónico y la App de la empresa.