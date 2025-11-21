Detienen a dos jóvenes y dos menores con 56 gramos de cocaína

El Comando de Patrullas aprehendió en la madrugada de este viernes a dos jóvenes y dos menores que circulaban en un vehículo con 56 gramos de cocaína.

Los detenidos fueron identificados como Maximiliano Tomás López de 18 años de edad, Leonel Gustavo Ñancufil de 19 y dos menores de 16 años, que tenían en su poder unos 56.7 gramos de cocaína, 10 de marihuana,

El operativo policial se realizó en Los Naranjos 2183, por lo que los demorados quedaron a disposición de la Comisaría Cuarta e interviene la UFIJ 19 y la UFIJ 1