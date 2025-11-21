El Sub 15 de la Liga del Sur cayó ante Neuquén y no pudo coronar un gran torneo en Comodoro Rivadavia

El seleccionado Sub 15 de la Liga del Sur cayó esta tarde ante su par de Neuquén, en el cierre de la fase final de la zona sur del torneo que organiza el Consejo Federal.

El combinado de nuestro medio perdió por 2 a 0 y no pudo consagrarse en la competencia que se disputó en Comodoro Rivadavia, ya que estaba obligado a vencer para terminar primero en el pentagonal.

De hecho fueron los neuquinos los que se quedaron con el título, accediendo así a la definición final ante el ganador de la zona norte, que se jugará en Córdoba.

No obstante, La Liga cerró así un gran año y una muy buena campaña, incluyendo el título conseguido en cancha de San Francisco, que lo clasifició a esta etapa.

En Cómodoro, el equipo dirigido por Federico Nieto terminó con 6 puntos, producto de los triunfos ante San Juan (6 a 0) y frente a Junín (3 a 1). Además, cayó ante el combinado local (3 a 0).

*El plantel

Para esta etapa de la competencia, el entrenador Federico Nieto debió elegir a 20 jugadores, sin poder sumar a más de 4 por club.

Bajo estos parámetros, la Chicha eligió a los siguientes jugadores: Alejo Albarracín, Thiago Aranda, Tomás Arduin, Thiago Bedolla, Franceso Bigi, Lucas Busachelli, Santino Castiglioni, Benjamín Cepeda, Lautaro Cruz, Gino Diomedi, Ángel Dumrauf, Gonzalo Fernández Chaves, Benjamín Garzón, Lázaro Henkel, Valentino Ibarrola, Laureano Leiva, Francesco Magariños, Benjamín Mordeglia, Santino Sollosky y Zlatan Theaux.

A la delegación de la Liga en Comodoro también la integran Roberto Gauna (preparador físico), Hugo Ríos (asistente), Pablo Sánchez (asistente), Fabián Tourn (asistente), Diego Verdugo (entrenador de arqueros) y Oscar Manganaro (delegación).

*Cómo llegó

El seleccionado de la Liga del Sur llegó a esta instancia tras ser bicampeón de la Región Bonaerense Pampeana Sur.

Para eso, el combinado de nuestro medio venció en la final a Tandil, cayendo en la ida 1 a 0 de visitante y ganando la revancha agónicamente en cancha de San Francisco, por 3 a 1.

Previamente, los dirigidos por Federico Nieto habían ganado la fase de grupos tras derrotar sucesivamente a Coronel Pringles (5 a 0 y 2 a 0), Tres Arroyos (3 a 1 y 3 a 0) y Olavarría (5 a 3 y 2 a 1).

Mientras que en el primer cruce, la Liga eliminó a Azul desde los 12 pasos (4 a 2), luego de empatar 0 a 0 en la ida y 1 a 1 en la revancha.

En resumen, de 10 juegos, ganó 7, empató 2 y perdió 1.