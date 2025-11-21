Di María habló tras la polémica decisión de la AFA: “Nos sentíamos campeones”

Ángel Di María habló por primera vez tras la polémica decisión de la AFA de otorgarle el título de la Liga Profesional 2025 a Rosario Central. El campeón del mundo, que volvió al club de sus amores, no ocultó la felicidad por el reconocimiento, que consideró justo por los puntos acumulados a lo largo del año.

“Estamos muy felices, no solamente nosotros, seguramente todos los hinchas de Central. Hicimos dos meses espectaculares, ya arrancando el semestre pasado, fue increíble lo de los chicos y después, con la llegada de otros, intentamos seguir manteniendo el nivel, no bajar y creo que se nos dio la posibilidad de que hoy podamos lograr este título”, introdujo Di María en declaraciones a la LPF.

“Nos sentíamos campeones”: la palabra de Di María tras la medida de la AFA

En una reunión de Comité Ejecutivo, la AFA reconoció oficialmente a Central como campeón de la Liga Profesional 2025, luego de que el equipo de Ariel Holan terminara en lo más alto de la Tabla Anual con 66 puntos, cuatro por encima de Boca. La decisión se tomó en una reunión encabezada por Claudio Tapia y Francisco Duarte, CEO de la Liga, en las oficinas de Puerto Madero.

Di María fue claro sobre el sentimiento del plantel: “Nosotros lo dijimos ya cuando terminó la última fecha, que nos sentíamos campeones porque hacer tantos puntos durante todo el año no es fácil. Siempre son Boca o River, siempre son los mismos porque tienen plantel para eso, pero bueno, este año lo pudimos lograr nosotros, pudimos hacer esto y estamos muy felices”.

Un título que generó debate y controversia

La decisión de la AFA de reconocer a Central como campeón generó polémica. La LPF informó que la medida se tomó “por unanimidad” entre todos los dirigentes, pero Estudiantes de La Plata publicó en sus redes que “no se realizó ninguna votación” para tomar la decisión.

Tras ello, el tesorero de AFA, Pablo Toviggino, cargó duramente contra el presidente del Pincha, Juan Sebastián Verón, a quien tildó de “pecho frío” y acusó de querer desestabilizar la gestión de Claudio Chiqui Tapia al frente de la casa madre.

Paralelamente, el titular de Banfield, Matías Mariotto, hizo un posteo en favor de la AFA pero terminó confirmando la versión de Estudiantes: no hubo votación.

“El presidente de la AFA preguntó en reiteradas ocasiones si estábamos todos de acuerdo. Incluso si alguien tenía algo para decir. No hubo planteos, ni pedidos de palabras. Nadie se opuso”, reveló. (NA)