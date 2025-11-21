Los Pumas confirmaron equipo para cerrar el año este domingo ante Inglaterra

Tomás Albornoz, uno de los regresos en Los Pumas. Foto: prensa UAR.

Se jugará este fin de semana la cuarta jornada de la ventana de noviembre, también llamada Nations Series, en la que el seleccionado argentino de rugby afrontará este domingo su último partido del año, ante Inglaterra.

El choque se llevará a cabo en el estadio Twickenham, en Londres, a las 13.10 hora de nuestro país y lo televisarán ESPN 2 y Disney+. El árbitro será Pierre Brousset (Francia), quien tendrá como asistentes a Nika Amashukeli (Georgia) y a Sam Grove-White (Escocia).

Pasado el mediodía en nuestro país el entrenador Felipe Contepomi definió a los 23 jugadores albicelestes que participarán del duelo del domingo. El equipo argentino presentará como novedades los ingresos de Thomas Gallo por Mayco Vivas en la primera línea, de Marcos Kremer por Joaquín Oviedo (JM González pasa de 6 y Grondona de octavo) en la tercera, Tomás Albornoz por Gerónimo Prisciantelli en el puesto de apertura, Bautista Delguy por Mateo Carreras en uno de los extremos y Justo Piccardo por Santiago Chocobares entre los centros.

Los titulares para el domingo serán 1. Thomas Gallo, 2. Julián Montoya (capitán), 3. Pedro Delgado; 4. Guido Petti y 5. Pedro Rubiolo; 6. Juan Martín González, 7. Marcos Kremer, 8. Santiago Grondona; 9. Simón Benítez Cruz y 10. Tomás Albornoz; 11. Bautista Delguy, 12. Justo Piccardo, 13. Matías Moroni, 14. Rodrigo Isgró; 15. Juan Cruz Mallía. Entrenador, Felipe Contepomi.

Como relevos estarán 16. Ignacio Ruiz, 17. Boris Wenger, 18. Tomás Rapetti, 19. Franco Molina, 20. Pablo Matera, 21. Joaquín Oviedo, 22. Agustín Moyano y 23. Santiago Carreras.

La formación de Inglaterra para recibir a Los Pumas.

Al margen del choque entre Argentina e Inglatgerra -tercero del año- existe mucha expectativa sobre lo que ocurra este sábado en el Stade de France de París. Allí Francia (5º en el ranking mundial) y Australia (7º), dos equipos que vienen flojos de victorias, animarán un partido clave por quedar entre los seis primeros para el armado de los grupos para el Mundial de Australia 2027.

Los Wallabies hoy están relegados de los 6 primeros que serán cabezas de serie, por lo que necesitan ganar por 16 o más puntos para lograrlo.

El grueso de la programación del fin se semana se disputará este sábado:

Mañana

9.00 // Georgia-Japón

12 // Rumania-Uruguay

12.10 // Gales-Nueva Zelanda

14.40 // Irlanda-Sudáfrica

17.10 // Italia-Chile

17.10 // Francia-Australia

Domingo

10.40 // Escocia-Tonga

12.30 // Inglaterra-Argentina