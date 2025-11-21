Hallan un cuerpo en Santa Cruz y descartan que sea de Pedro y Juana

Un cuerpo fue hallado en la costa de Santa Cruz y en un comienzo se sospechó que podría pertenecer a Pedro Kreder o Juana Morales, los jubilados desaparecidos hace más de un mes, pero Héctor Iturrioz, ministro de seguridad de Chubut, confirmó que no se trata de ninguno de los mayores extraviados el 11 de octubre.

El hallazgo sucedió este jueves cuando se dio aviso a las autoridades de la aparición de un cuerpo sobre la costa de Santa Cruz, por lo que las dudas se inclinaron ante la posibilidad de que pudiera ser alguno de los jubilados desaparecidos en Comodoro Rivadavia.

De igual modo, según supo NA, se hicieron los estudios correspondientes y se determinó que se trataba de una “persona desaparecida hace casi un mes en Cabo Domingo, Tierra del Fuego”.

Se informó que el cuerpo fue identificado como Sergio Gabriel Schlieter Barria, de 32 años, a quien su familia lo buscaba desde el 1 de noviembre.

Acerca de Pedro y Juana, el ministro indicó que los operativos, pese al tiempo transcurrido, continúan con varios equipos abocados a diversas zonas. (NA)