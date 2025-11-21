Karina Milei convocó a un congreso libertario bonaerense en Mar del Plata

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, convocó a un Congreso de La Libertad Avanza bonaerense que se realizará el próximo domingo 30 de noviembre en la ciudad costera de Mar del Plata.

La menor de los Milei, escoltada de su armador en el provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, se mostrarán en el Hotel Provincial ante la presencia de más de mil dirigentes violetas para discutir la dinámica interna del partido y la coyuntura política.

Si bien el temario está en definición, el sello violeta busca dar una demostración de fuerza nucleado detrás de la titular de LLA a nivel nacional. Se espera la asistencia de referentes de la provincia que integrarán los diversos paneles temáticos en los que aún están trabajando los organizadores que tiene a Alejandro Carrancio, diputado electo de anfitrión.

Pese a que el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, integró las listas bonaerenses con La Libertad Avanza, y se consagró como senador de la Legislatura de la Provincia, no asistirá a la instancia de debate debido a que es partidaria.

¿El final de la interna en la provincia?

El congreso tendrá lugar en un clima de unidad reinante en la interna libertaria en la provincia. Según supo la agencia Noticias Argentinas, Las Fuerzas del Cielo que responden al asesor presidencial, Santiago Caputo, y la conducción a cargo de Sebastián Pareja parecen tender a confluir en oposición al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Con un intercambio entre Pareja y Agustín Romo, jefe de bloque de LLA en la Legislatura, pendiente para debatir los lugares ante la nueva composición legislativa, en ambos campamentos parece haber acuerdo de deponer las tensiones y avanzar en la unidad. “Hace falta reordenar la situación, seguir alineados. No vamos a buscar venganza ni vamos a dejar a nadie afuera”, confiesan desde el corazón del parejismo.

Es que el armador diseña el mapa de la nueva legislatura y está abierto a conversar el lugar que tendrán los referentes de las Fuerzas del Cielo. Lo cierto es que la Vicepresidenta de la Legislatura y la jefatura del bloque son los lugares más codiciados y si el intercambio, aún pendiente, entre los exponentes de las dos terminales sale bien podría concretarse la impensada unidad. (NA)